Номинанты Каннского фестиваля: Сергей Лозница экранизировал Достоевского

Третий игровой фильм украинского документалиста Сергея Лозницы претендует на главную премию Каннского фестиваля – Золотую пальмовую ветвь, сообщает "Корреспондент".

В наши дни, когда от всего российского спешат откреститься, режиссёр покажет на кинофестивале фильм «Кроткая», снятый по мотивам рассказа Федора Достоевского «Кроткая».

«Подхлестнул мою фантазию фантастический рассказ Достоевского. Это история жертвы и палача, рассказанная палачом. В моей фантазии его роль распределена между несколькими персонажами, а также окружающим пространством, наполненным ненавистью и агрессией», - говорит Лозница.

«Кроткая» Достоевского рассказывает о ростовщике, женившемся на девушке, которая не только его не любила, но и презирала. История заканчивается трагически. Режиссер, чей документальный фильм "Майдан" впервые был показан в Каннах в 2014 году, переосмыслил сюжет классика мировой литературы на современный лад и перенес действие в наши дни.

Напомним,70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.