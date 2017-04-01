Одесские тепловики просят помощи из городского бюджета

Вопрос обсуждался накануне на заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета.

По информации теплопоставляющих организаций, в результате резкого подорожания электроэнергии и низкого уровня платежей со стороны населения, у них накопились огромные долги, что фактически делает эти организации недееспособными.

Члены комиссии «вошли в положение» просящих и приняли решение о выделении из городского бюджета дополнительно сто пятьдесят миллионов гривен, что фактически удваивает сумму, уже полученную тепловиками из городского бюджета с начала года.

По предварительным расчетам, сто миллионов должны пойти на оплату долгов, а пятьдесят – на ремонтно-восстановительные работы.

Впрочем, окончательное решение должно быть принято на сессии горсовета.