В результате пожара на рынке «Северный» полностью сгорели более 140 торговых павильонов

Как сообщает ГСЧС в Одесской области, общая площадь возгорания составила более 700 квадратных метров. Всего выгорело 143 павильона. В процессе борьбы с огнем было эвакуировано более шестидесяти человек и спасено от распространения огня более трехсот торговых павильонов.

В тушении пожара принимали участие одиннадцать пожарных экипажей.

По неофициальным данным, пострадали пять человек. В основном, в результате отравлений продуктами горения.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. По неофициальной информации, к расследованию подключились правоохранительные органы.