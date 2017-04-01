 
Информация к новости
  • Просмотров: 327
  • Дата: Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35

В результате пожара на рынке «Северный» полностью сгорели более 140 торговых павильонов

Категория: Новости


В результате пожара на рынке «Северный» полностью сгорели более 140 торговых павильонов

Как сообщает ГСЧС в Одесской области, общая площадь возгорания составила более 700 квадратных метров. Всего выгорело 143 павильона. В процессе борьбы с огнем было эвакуировано более шестидесяти человек и спасено от распространения огня более трехсот торговых павильонов.

В тушении пожара принимали участие одиннадцать пожарных экипажей.

По неофициальным данным, пострадали пять человек. В основном, в результате отравлений продуктами горения.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. По неофициальной информации, к расследованию подключились правоохранительные органы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 