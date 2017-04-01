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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одесской области без электричества остается более пятидесяти населенных пунктов

Категория: Новости


Из-за разгула стихии в одесской области до сих пор остаются обесточенными пятьдесят четыре населенных пункта.

Это почти в шесть раз меньше, чем сутки назад. По имеющимся данным, в противоаварийных работах заняты около пятидесяти ремонтных бригад и почти столько же единиц техники.

Сообщают, что, в случае благоприятных погодных условий, уже к завтрашнему дню удастся полностью ликвидировать обрывы.

Напомним, что основной причиной обесточивания стали обрывы электропроводов, которые произошли в результате обледенения и порывов штормового ветра.



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