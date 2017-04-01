Причиной пожара на рынке Северный мог быть поджог

Несмотря на то, что с момента пожара на рынке Северный прошло более суток, точная причина возгорания, уничтожившего почти полторы сотни торговых павильонов, до сих пор точно не установлена.

По официальной информации ГСЧС наиболее вероятной версией является замыкание электропроводки. В связи с этим начато расследование в рамках статьи 270 УК Украины (нарушение правил противопожарной безопасности).

Однако, по неофициальной информации, всерьез рассматривается так же версия о преднамеренном поджоге.

Поэтому, как стало известно нашему корреспонденту, не исключена переквалификация на статью 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, что в результате возгорания выгорело 149 торговых павильонов на площади более семисот квадратных метров.

В ходе ликвидации возгорания пострадало, по разным данным, от пяти до семи человек. В основном - из-за отравлений продуктами горения.