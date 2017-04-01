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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Нынешним летом в Одессе снова хотят провести гей-парад?

Категория: Новости


Нынешним летом в Одессе снова хотят провести гей-парад?

С 8 по 13 августа в Одессе пройдет очередной фестиваль «Одесса Прайд 2017».

По информации организаторов, фестиваль будет включать в себя работу сразу нескольких дискуссионных площадок, встречи представителей украинского и зарубежных представителей ЛГБТ-сообщества, фестиваль так называемого «креативного искусства» и ряд других мероприятий.

А в последний день фестиваля планируется провести «Марш равенства», который в прошлом году вызвал сильное противодействие со стороны целого ряда общественных организаций. Сотрудники полиции и Нацгвардии с большим трудом тогда смогли предотвратить массовые беспорядки и защитить участников  «Маша Равенства» от вульгарной расправы. Да и то, вероятно, лишь потому, что маршрут этого «марша» ограничился лишь Приморским бульваром.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся предупреждения, организаторы фестиваля все же намерены в обязательном порядке провести марш равенства в центральной части города.



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