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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Нынешняя неделя в Украине объявлена неделей иммунопрофилактики

Категория: Новости


Нынешняя неделя в Украине объявлена неделей иммунопрофилактики

 Как рассказала главный терапевт одесской области Анна Лунева, «…в течение недели во всех поликлиниках, медицинских центрах детских и учебных учреждениях будут говорить о целесообразности и необходимости вакцинации детей, чтобы защитить их от максимально возможного числа заболеваний!»

Она напомнила, что в Украине в программу обязательной иммунопрофилактики входит вакцинация от десяти заболеваний: «Это значительно меньше, чем в большинстве развитых стран, где это количество колеблется от двенадцати до семнадцати!»

Поэтому, по ее убеждению, задачей медиков является убедить родителей в том, что своевременная вакцинация является единственным надежным средством уберечь детей от целого ряда особо опасных заболеваний, включая столбняк, гепатит, туберкулез, корь и других.

И при этом необходимо выдерживать специальный разработанный календарь прививок, который начинается буквально с первых недель после рождения ребенка.

Благо, все необходимые прививки в настоящее время в Одессе имеются.



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