Инструменты готовы, книга раскрыта: в парке Горького появились новые городские «изюминки»

Одесса продолжает отличаться появлением на улицах и парках все новых милейших «штучек», которые не только привлекают внимание, украшают, но и просто приятно поражают.

Парк им. Горького на сей раз пополнился новыми «экспонатами» — нашими, чисто одесскими. Не так давно, напомним, там появились музыкальные инструменты, которые, как кажется, изготовлены из травы. На самом деле, это мягкие «игрушки»-гиганты, изготовленные из синтетической ткани, и напоминают они топиарные фигуры, которые, кстати, «по классике» изготавливаются из живых растений.

В общем, так появились зеленые рояль (с сиденьем для музыканта!) и гитара — на радость прогуливающимся одесситам.

Задумка пришлась по вкусу, и на днях в парке им. Горького появились новые мягкие красавцы. На сей раз мягкие скульптуры изображают часы и раскрытую книгу, на развороте которой «золотыми» буквами написаны слова первых двух куплетов из знаменитой одесской оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация», ставшей гимном Одессы. Да, да, та самая песня-признание в любви к любимому городу: «Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса, мой город родной!..».

Стрелки часов показывают пять минут десятого. Вечера, утра?.. Тут уж включайте фантазию и сами думайте, почему именно это время демонстрируют «мягкие» часы в парке им. Горького. Вероятно, для автора композиции это «что-то, да значит».

Но и это еще не все. Совсем скоро здесь же появится (собственно, уже появился, но еще не установлен) такой же зеленый огромный зонтик, который, безусловно, дополнит, а, может, и завершит композицию.

На фоне скульптур активно фотографируются одесситы и гости города, и все, кто к ним подходит, так и стараются изучить, «а из чего ж оно сделано и как все это работает?».

Что ж, инструменты готовы, книга с текстом знаменитой оперетты раскрыта… Это я к тому, что все готово к премьере. Потому что оперетта «Белая акация», музыка и слова из которой звучат на одесских курантах, совсем скоро возродится на сцене нашей знаменитой одесской Музкомедии.

Но это уже, как говорится, совсем другая история, которая, кстати, скоро будет рассказана на страницах газеты «Слово».