Распустились на дереве… писанки-крашенки

Пасха… Весна… Пора света в душе и цветения. И так верится, что сбудутся надежды, что утешатся те, кто в печали, что все возрадуются и поверят в чудо.

Одним из таких чудес стало одесское пасхальное дерево, которое на днях распустилось особым «цветом» — удивительной красоты писанками и крашенками, а еще яркими лентами и человеческой добротой.

Организаторы готовились к акции две недели — собирали деньги, проводили мастер-классы. Часть декоративных яиц закупили за счет пожертвований, остальные крашенки организаторам передала художественная школа имени Костанди, студенты Художественного училища им. Грекова, мастера декупажа.

Одесситы, а, в основном, это были дети, собственными руками вывешивали крашенки-писанки на веточки дерева, которое теперь радует глаз рядом с площадкой «Одесское время». И нужно было видеть, с какой радостью и любовью они украшали весеннее дерево!

— Сегодня мы реализовываем проект по созданию красивого, тематического арт-объекта в центре города, поддерживая культурную традицию празднования светлого праздника Пасхи. Пасхальное дерево — символ объединения семьи, достатка, радости, образ Светлого Христового Воскресенья, — рассказывает нам куратор проекта Екатерина Адысева.

Пасхальное дерево по-одесски — это не только очень и очень красиво и необычно. Его цель еще и в том, чтобы собрать средства на помощь тем, кто в этом остро нуждается.

Авторы и кураторы идеи — Екатерина Адысева и Екатерина Сайковская — таким образом призывают неравнодушных одесситов вспомнить о славных одесских традициях благотворительности и меценатства.

Дерево хорошело на глазах, а организаторы тем временем рассказали, что хотя Пасхальное дерево для одесситов (и не только) — диковинка, но идея эта в Европе не нова. Так, у немецкого пенсионера Фолькера Крафта, который каждый год украшает семейное дерево у себя в саду, «расцвело» на ветвях уже более десяти тысяч крашенок.

Организаторы также очень надеются, что Пасхальное дерево станет доброй традицией в городе, объединит одесситов и создаст атмосферу мира и добра.

Сейчас на ветках рядом с распускающимися цветами, созданными Природой, красуется более 500 писанок, сделанных в рамках благотворительной акции.

— Мы не ожидали такого отклика от одесситов. Кто-то просто передавал деньги, чтобы закупить украшения, кто-то делал их своими руками. Средств оказалось так много, что большая их часть будет отправлена на благотворительность, — рассказывают организаторы.

Пасхальное дерево будет радовать одесситов и гостей города до 23 апреля, и, кстати, если вы мастер создавать своими руками такую же красоту, которой оно украшено, загляните в Горсад и повесьте на веточку крашенку-писанку, изготовленную собственными руками.