Поможет ли нам Запад?

Прошедшая неделя была очень напряженной в международном, геополитическом отношении. Заседание Совбеза ООН, встреча глав МИД стран G7, визит нового главы Госдепа в Москву, заседание Контактной группы в Минске – все это сделало прошедшую неделю чрезвычайно насыщенной.

Само собой разумеется, что львиная доля этой активности была сосредоточена вокруг ситуации в Сирии, которая привела к невиданной эскалации международной напряженности. Повеяло позабытым морозцем «холодной войны» и соответствующей ему угрозой глобального ядерного конфликта. Несмотря на это, нашлось время и на обсуждение ситуации в Украине.

Наиболее важным в поездке Рекса Тиллерсона стало обсуждение перспектив с союзниками, выяснение отношений с Российской Федерацией, главами МИД стран G7 в итальянской Лукке. Относительно Украины Тиллерсон ошеломил всех присутствующих провокационным вопросом — почему американцев должен волновать конфликт в Украине? Как ни странно, за нас заступился министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. По словам Эро, он пояснил госсекретарю США, что американцы должны быть заинтересованы в «защищенной и сильной Европе, а не разбитой на части и слабой». Эро также сообщил, что вопрос о новых санкциях в отношении Российской Федерации практически не упоминался на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Италии.

Кроме того, состоялся телефонный разговор с Президентом Украины и Тиллерсона, где последний заверил, что «США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, важность обеспечения режима прекращения огня. Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.

Однозначно можно констатировать, что США пока формально продолжают придерживаться линии прежней администрации, но прощупывают почву относительно возможности расплатиться за что-то Украиной. Тот факт, что Тиллерсон исключил «пакетные соглашения», дает право думать, что их вероятность вполне допускают и в Киеве, и в Брюсселе. Учитывая, что уже три месяца бродят упорные слухи, что Украина станет разменной монетой в сирийском вопросе, то речь, скорее всего, идет о преждевременном сливе информации о грядущих торгах. Либо сторонам просто не удалось достичь договоренности.

В этой ситуации европейцы чувствуют себя неуютно: им вовсе не хочется оказаться в положении, когда они вынуждены будут выглядеть «святее Папы Римского» в евроатлантическом вопросе, когда США за их спиной начнет договариваться с Россией.

Поражение Хиллари Клинтон на выборах в США, помнится, не на шутку напугало европейских политиков и даже вынудило канцлерин Меркель заявить о том, что в случае попыток нового американского Президента о чем-то договориться с Россией, именно Европа должна возглавить холодную войну против Путина.

До этого, правда, еще 6 апреля, посол США Мари Йованович сделала довольно резкое заявление: «Я думаю, что если мы отойдем от Минска – когда я говорю «мы» я считаю важным, чтобы международное сообщество оставалось объединенным вокруг Украины по этому вопросу. (…) Я не призываю Украину поступиться интересами в переговорах, а, скорее, быть и восприниматься хорошим партнером в этом переговорном процессе. И я думаю, что это поможет Украине заслужить поддержку международного сообщества».

Насколько можно судить из сказанного, это было не столько одергивание украинских политиков, заигравшихся в самостоятельность и начавших трубить на все лады о необходимости выхода из Минских соглашений, сколько попытка и далее использовать минский процесс как инструмент давления на Россию. В свою очередь, Россия рассматривает его как инструмент воздействия на Украину и, даже в какой-то мере, на Запад. Хотя, как показывает опыт, на Запад этот инструмент не действует. Расчет на то, что Запад устанет от неадекватной украинской элиты и перестанет ее поддерживать, не оправдался. Политика «своего сукина сына», политика двойных стандартов для Запада и сегодня является актуальной.

Заявление Тиллерсона в Москве было куда однозначнее: «Россия может добиться прогресса в выполнении Минских соглашений путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль. (…) Пока не будет достигнут весь прогресс по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией».

Забавно, что Минские соглашения, оцениваемые украинским политикумом как пораженческие, не выгодные Украине, в США почему-то рассматривает, как акт России о капитуляции на Донбассе. Более того, Соединенные Штаты намерены добиваться от России соответствующих действий. А как еще прикажете рассматривать требования к России выполнять соглашения, в которых нет ни слова о том, что же она должна делать?

Ни Россия, ни США не хотят заострять внимание на украинском вопросе: для Соединенных Штатов это ограничение политического маневра, Россия же поняла, что США при любом раскладе будет отстаивать позицию Киева, удерживая цену своего актива. Тем более что обострение внешнеполитической ситуации на Ближнем (Сирия и Иран) и Дальнем (КНДР) Востоке дают возможность Донбассу отойти на второй план.

Преждевременными смотрятся на этом фоне заявления представителя «Оппоблока» Юрия Павленко: «В случае промедления в этом вопросе, речь, как минимум, пойдет о досрочных выборах. Политики уже два года всячески уклоняются от выполнения Минска-2, но думаю, когда Запад поставит четкие условия и сроки, все будет иначе».

Вот уже скоро полгода Дональд Трамп никак не может «выстроить» под себя власть. У того же Тиллерсона даже нет заместителя, не говоря уже о специалистах, которые должны были бы заниматься украинским направлением. Нынешняя американская администрация вынуждена преодолевать сильнейшее сопротивление глобалистской оппозиции, как у себя в стране, так и по всему миру.

Сегодня для американской администрации внешняя политика, скорее, второстепенна. Для Трампа гораздо важнее, как идут дела внутри страны. По разным прогнозам, не ранее конца лета станет понятно, удалось ли нынешней администрации наладить конструктивные взаимоотношения с Конгрессом для проведения в жизнь своей внутренней политики. Раньше этого не следует ожидать каких либо серьезных внешнеполитических инициатив нового Президента. А пока он использует внешнюю политику как инструмент для решения внутренних проблем.

А что же другие представители Запада, каково их отношение к помощи Украине? Ведь сформулированное Остапом Бендером высказывание: «Запад нам поможет» – стало любимой мантрой украинских политиков.

Британский политолог, член-корреспондент Королевского института международных отношений Джеймс Шерр в своем интервью для одного из украинских изданий рассказал о том, на что готов пойти Запад ради безопасности Украины.

Шерр утверждает, что Запад оказывает Киеву достаточно поддержки, чтобы выйти из сложившейся ситуации – тренирует украинские войска, обучает маневрам и всячески делится своим военным опытом. По мнению эксперта, это именно то, что сейчас нужно Украине больше всего.

Сейчас на Украине идут жаркие обсуждения вариантов сотрудничества Киева и НАТО. В связи с этим украинские журналисты попросили эксперта Джеймса Шерра прокомментировать возможность получения гарантий безопасности со стороны Альянса.

Ответ Шерра оказался довольно неприятным. По мнению эксперта, ради Украины никто даже пальцем не шелохнет. «Все эти дискуссии – фальшивка», — открыто заявил он. Потому что у Украины нет возможности присоединиться ни к НАТО, ни к другой подобной организации, пока конфликт на Донбассе не будет разрешен.

Подводя неутешительный итог – и украинской власти, и украинской оппозиции радоваться преждевременно. Американское внешнеполитическое ведомство действует по инерции.

А раз так, то никаких существенных инициатив, которые могли бы сдвинуть с места украинский кризис, ожидать не стоит. По крайней мере – до начала нового политического сезона. Консолидированный же Запад, в целом, будет традиционно придерживаться внешнеполитической линии США.