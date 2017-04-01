Украинскую корову впору заносить в Красную книгу

Утерянное лидерство

Так исторически сложилось в Украине, что ее экономика развивалась односторонне. Имея высокоплодородные земли, государство многие века, (даже не имея своей государственности) имело продуктивное земледелие и животноводство. Поэтому аграрный сектор был основным источником получения денежных средств и валюты. Особенно наглядно это проявлялось в годы советской власти. В то время сельское хозяйство было основным сектором, который надежно пополнял бюджет страны, что позволяло выделять средства для развития индустриализации.

Дело в том, что СССР был лишен возможности широко привлекать иностранные инвестиции для развития собственной промышленности, а развивать индустрию надо было. Лишь сельское хозяйство было стабильным и надежным инвестором развития отечественной индустриализации.

Как бы ни спорили историки по поводу экономической политики тогдашнего государства, но именно благодаря мощному развитию промышленности, СССР сумел выстоять и победить фашизм.

В послевоенные годы страна, как и прежде, основное внимание уделяла развитию промышленности. Правда, аграрный сектор тоже интенсивно развивался. В земледелии широко внедрялись новые технологии и достижения селекционеров. Промышленность производила новую технику для села. Благодаря увеличению производства кормов, в стране создались условия для развития животноводства.

Особенно заметно было развитие сельского хозяйства в Украине. Благодаря орошению, в стране резко увеличилось производство не только зерновых, но кормовых культур, овощей и фруктов. Украина стала одной из ведущих республик по производству мяса, молока, яиц и шерсти. Почти во всех областях строились птицефабрики, что решило проблему обеспечения населения и перерабатывающих предприятий мясом птицы и яйцами. Причем, постоянный рост поголовья скота и птицы стал нормой.

К началу приобретения Украиной независимости в стране насчитывалось около 30 миллионов голов крупного рогатого скота, в том числе почти 9 миллионов коров, более 20 миллионов голов свиней, более 10 миллионов голов овец и коз, свыше 252 миллионов птицы. Такой животноводческий потенциал позволял стране ежегодно производить более 4 миллионов тонн мяса в убойном весе, 23–25 миллионов тонн молока и более 18 миллиардов штук яиц.

К сожалению, получив такой мощный потенциал, обеспечивающий потребности населения в продуктах питания, Украина не сумела его приумножить, и практически растеряла то, что было. Мы из страны, обеспечивающей население необходимыми продуктами питания, становимся страной импортером многих продуктов. И что особенно обидно, завозим то, что могли бы сами производить, закупая многие продукты, которые зарубежные фирмы изготавливают из нашего же сырья. Скажем, макаронные и кондитерские изделия, крупы и прочее.

В Украине в последние годы нарастающими темпами сокращается поголовье всех видов животных. В настоящее время у нас поголовье крупного рогатого скота насчитывает всего 3,68 миллиона, в том числе коров – 2,1 миллиона голов, поголовье свиней составляет всего 6,7 миллиона, овец и коз – 1,3 миллиона, а птицы – 202,4 миллиона голов.

Такая потеря поголовья животных и птицы, естественно, не могла не сказаться на производстве продуктов питания животного происхождения. Украина производит всего 3,21 миллиона тонн мяса, в том числе 583 тысячи тонн мяса КРС. Значительно сократилось производство молока и составляет немногим больше 10 миллионов тонн, что в 2,3 раза меньше, чем производили до независимости.

Как результат – в Украине производство мяса на душу населения составляет всего 53 килограмма в год, тогда как в европейских странах этот показатель достигает 100 килограммов. Мы значительно уменьшили производство молока и яиц на одного человека. Такое снижение производства продуктов животноводства, естественно, сказалось и на стоимости. Многим гражданам страны уже не по карману покупать мясные и молочные продукты. Вот почему, несмотря на значительное сокращение производства молока и мяса, в торговой сети эти продукты остаются невостребованными, что создает иллюзию изобилия продуктов в стране. А это свидетельствует лишь о низкой покупательной способности населения.

Уменьшение производства молока сказывается на качестве молочных продуктов: значительная их часть изготавливается с использованием всякого рода заменителей, используется в качестве жира пальмовое масло. Это не только снижает питательную ценность молочных продуктов, но и наносит вред человеческому организму. Зато это позволяет олигархам получать высокие доходы при низких затратах на производство сыра, масла.

Ежегодно поголовье всех видов животных и птицы снижается на 2–2,5%. Особенно интенсивно сокращается поголовье коров. В последние годы их в основном содержат крестьяне на своих подворьях. Но в связи с низкой ценой молока, сельчанам стало невыгодно держать коров, и они их просто вырезают. Если государство и в дальнейшем не примет меры по оказанию помощи фермерам и жителям села в содержании скота, то недалек тот день, когда и коров придется заносить в Красную книгу. А пальмовым маслом молоко не заменишь.

Одесщина тоже «пасет задних»

Одесская область всегда была одной из ведущих в стране по производству продуктов животноводства. Благодаря развитому земледелию в области всегда производилось в достатке кормов для скота. В нашей области к началу независимости численность крупного рогатого скота составляла 1035 тысяч голов, в том числе коров – 313 тысяч, более 800 тысяч голов свиней и свыше 10 миллионов голов птицы.

Наша область всегда считалась одной из основных производителей шерсти. Ведь в Бессарабии, как и в других районах, всегда содержались крупные отары овец. Их число превышало 650 тысяч голов. На рынках мясо овец было самым низким в цене. Еще 10–12 лет назад килограмм баранины на «Привозе» стоил 12–14 гривен. В настоящее время его цена значительно превысила стоимость свинины и говядины. Спрос на баранину остался прежний, а производство ее сократилось в разы. В настоящее время в области численность овец и коз составляет 366 тысяч голов, то есть, поголовье сократилось почти в два раза.

Не лучше обстоят дела и со стадом крупного рогатого скота: его поголовье постоянно сокращается. Только за 2016 год его численность сократилась на 4,6% или на 172 тысячи голов.

Наша область раньше входила в число тех областей, где содержание птицы велось на промышленной основе. Работали мощные птицефабрики по производству яиц и бройлеров. В полной мере удовлетворялся спрос потребителей. За 25 лет в области поголовье птицы сократилось с 10 миллионов до 4,2 миллиона, хотя и это считается достаточным для удовлетворения потребительского спроса.

Что делать и каков выход?

Нынешнее состояние сельского хозяйства в Украине является мощным сигналом для тех, кто вершит судьбу людей и страны в целом. Страна в день своей независимости получила развитое и высокоорганизованное сельское хозяйство. Необходимо было сберечь имевшийся потенциал. Вместо этого была придумана реформа отрасли и как результат – все разорили. Разрушили не только организованный аграрный сектор, но и его материальную базу. Еще и сегодня во многих селах стоят полуразрушенные, пустые животноводческие фермы, мастерские, Дома культуры и прочее. Вместо бережливых хозяев земли, ее получили в аренду временщики. Многие из них зачастую заботятся не о повышении плодородия почвы, а как побольше получить прибыли сегодня. Нарушаются севообороты, поля занимают подсолнечником и рапсом.

Как утверждают специалисты, Украина по уровню техники и технологии в сельском хозяйстве отстает от передовых стран на 40 – 45 лет. Передача земли в аренду не всегда добросовестным арендаторам приводит к тому, что в настоящее время лишь два процента угодий обрабатывается по сберегающей технологии. Из-за нарушения технологии ведения земледелия, потери урожая превышают 30%. Наше сельское хозяйство является трудоемким и затратным. Вот почему затраты электроэнергии у нас в несколько раз выше, чем в США и странах Западной Европы. Из-за низкой механизации в сельском хозяйстве занято 13% трудоспособного населения, что в 2 – 4 раза больше, чем на Западе.

Несмотря на то, что сельское хозяйство всегда было и будет надежным источником пополнения госбюджета и валюты, Украина не предпринимает мер для его укрепления. Без решения существующих в отрасли проблем, селу трудно выживать, не то что развиваться. Для работников села нет скидки на топливо, а его высокая стоимость не позволяет снижать затраты на производство продуктов, а отсюда и высокая цена на продукты питания. Во всех странах для фермеров установлены льготные кредиты, а у нас они составляют 15 – 16%. Так как в стране разрушены предприятия, которые производили орудия и технику для села, сельчане вынуждены приобретать все это за рубежом, но государство не снижает пошлину на технику, что тоже влияет на рост затрат.

Раньше социальная сфера на селе развивалось за счет колхозов и совхозов, которые строили жилье, школы, Дома культуры, дороги и прочее. В настоящее время этим государство не занимается, а арендаторам земли не до этого.

Без государственного решения всех этих проблем селу не выжить. Следовательно, может прийти время, когда мы с нашими тучными черноземами будем побираться за границей. А это, возможно, и есть западная политика по отношению к Украине.

Посмотрите на условия предоставления нам кредитов. В них выдвигаются различные требования по реформам судов, начислению пенсий и прочее, но ни разу не выдвигались требования по реформам в промышленности и сельском хозяйстве. А кому нужна высокоиндустриальная Украина? Лучше пусть она остается слаборазвитой, с растущим потребительским рынком и сырьевой базой. Только обидно за страну!