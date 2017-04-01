Уроки взрывов в Балаклее. Усвоят ли их те, кому следует?

Взрыв артиллерийских складов под Балаклеей в Харьковской области еще предстоит расследовать. Хотя главный военный прокурор Анатолий Матиос и глава СБУ Василий Грицак сразу заявили, что это результат диверсии. Якобы нашлись свидетели того, что над складами ночью гудел беспилотник. Он-то, мол, и сбросил туда взрывчатку. Однако никаких официальных доказательств этого не представлено, хотя говорят, что на складах предстояла ревизия. Словом, все по сценарию известного кинофильма «Операция Ы»: нас спасут только кража или пожар… Все украдено до нас. Склады боеприпасов в Балаклее были крупнейшими в Европе. Там было сосредоточено тысячи тонн снарядов, мин и ракет.

Взрывы на складах уже практически прекратились и появилась возможность расследовать все обстоятельства произошедшего. По просьбе Президента Украины Петра Порошенко к разминированию территории привлечены специалисты из армий стран НАТО. Собирают разлетевшиеся в разные стороны боеприпасы и военнослужащие украинской армии. Эксперты считают, что истина вряд ли будет установлена, а если и будет, то мы ее не узнаем. Ведь чиновники высокого ранга уже заявили о том, что это было. И все остальные вынуждены подбирать факты под уже высказанную версию. В противном случае под ответственность попадают министр обороны, начальник Генерального штаба, министр внутренних дел Арсен Аваков, в чьем ведении находится Национальная Гвардия.

В результате вспыхнувшего пожара сгорел практически весь склад крупнокалиберных боеприпасов, которые были произведены еще в советское время и ныне не производятся в Украине, поскольку у нас нет необходимого оборудования и технологий. Интересно, кому пришла идея разместить крупнейший арсенал в 70 километрах от линии размежевания противоборствующих сторон. Говорят, что это 65 арсенал и он принадлежит Национальной Гвардии. Только непонятно, зачем Нацгвардии крупнокалиберные боеприпасы и ракеты?

От взрывов пострадали мирные жители, сгорели вокзал и молокозавод. Только вот о каких-либо потерях у военных не слышно. Нет информации и о том, какие подразделения участвовали в тушении пожара.

Половина боеприпасов находилась под бетонными плитами и потому не пострадала. Но некоторые ящики лежали под открытым небом и не были даже укрыты обыкновенными листами жести, которые могли бы уберечь боеприпасы от падения осветительных ракет и мелких снарядов с пролетающих дронов. Как заявил министр обороны Степан Полторак в результате пожара утрачено 70% хранившихся здесь боеприпасов. Но ранее некоторое их количество было перемещено в другие регионы. Министр сказал, что на охрану выделялось недостаточно средств; и теперь будет ходатайствовать перед парламентом о выделении 5 млрд. гривен на охрану этого объекта и на возобновление определенного количества утраченного.

Местные жители рассказали журналистам, что на складах не было дисциплины и порядка и вполне могло происходить воровство вооружения.

Примерно год тому назад похожее происшествие случилось в поселки Сватово. И там тоже главной версией, выдвинутой военным прокурором, была диверсия. Якобы кто-то запустил в сторону склада осветительные ракеты, которые и вызвали пожар. С тех пор о Сватове ничего не было слышно. Однако недавно прошла информация, что некий майор привлечен к уголовной ответственности за нераспорядительность. И получил реальный срок. Практически то же самое было и в Новобогдановке, когда разлетевшиеся снаряды собирали несколько месяцев. Так что причиной взрыва складов вполне могла быть обыкновенная халатность.

Горькие уроки взрыва артиллерийских складов в Балаклее должны напомнить нашим военачальникам, что на войне (а украинские политики постоянно говорят о том, что у нас никакое не АТО, а настоящая война) требуется постоянная бдительность и высокая дисциплина. Хотелось бы знать, каким было прикрытие важного объекта, в том числе от беспилотных летательных аппаратов. На месте тамошнего командира я бы разместил в районе складов противовоздушные средства. В частности, бронетранспортеры с крупнокалиберными пулеметами, если «шилок» недостаточно. И организовал бы постоянное боевое дежурство, а также радиолокационное противодействие. По крайней мере, это не позволило бы безнаказанно применять так называемые дроны. В свое время мне довелось служить в Забайкальском военном округе, на границе с Китаем. Несмотря на мирное время поддерживалась постоянная боевая готовность и высокая бдительность. Мы изучали и технику и вооружение вероятного противника, в том числе армий стран НАТО. Сейчас появилось много новых средств, тактика защиты от которых еще не выработана. Однако по телевидению можно видеть учения резервистов и переподготовку воинов АТО, где они преодолевают полосу препятствий, стреляют из всех видов оружия, но не учатся защите от нападения с воздуха, не осваивают приемы несения караульной службы. И в какие-то моменты это сказывается.

Наряду с происшествием в Балаклее произошел и другой инцидент, в результате которого был утерян важнейший свидетель в деле Януковича. Киллер среди белого дня в центре Киева застрелил бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Тот лишь недавно переехал в Украину и получил наше гражданство. Эксперты говорят, что он мог многое поведать о методах ФСБ. И вроде бы понемногу рассказывал об этом компетентным органам. Но такой опрос происходил слишком уж неторопливо. Словно Вороненков не подвергался опасности.

Очевидно, что отвечать за это необходимо министру внутренних дел Арсену Авакову. Однако он вышел сухим из воды после потери пятерых полицейских в Княжичах и, видимо, надеется, что избежит ответственности и на сей раз.