Юридическая клиника: правовой ликбез II

В предыдущем выпуске Правового ликбеза мы приступили к разъяснению специфики нотариального перевода документов и подписей, которые необходимы для осуществления нотариальных действий.

В этом выпуске завершается обсуждение этой темы.

Удостоверительная надпись

Удостоверительная надпись – это одна из форм нотариальных действий, совершаемых нотариусом, которая имеет несколько видов и осуществляется на таких документах, как:

– удостоверение сделки;

– удостоверение верности копий, выписок и фотокопий документов;

– подтверждение подлинности подписи на документе;

– верность перевода документа;

– удостоверение времени предъявления документа;

– на дубликате документа;

– других, соответствующих документах.

Кроме того, что удостоверительные надписи нотариуса ставятся на документах, нотариус выдает определенные свидетельства при удостоверении сделок и совершении нотариальных действий:

– при подтверждении права на наследство;

– при подтверждении права собственности на долю в общем (совместном) имуществе супругов (если один из супругов умер);

– при подтверждении полномочий исполнителя завещания;

– в случае подтверждения приобретения имущества с публичных торгов;

– при удостоверении факта, что гражданин жив;

– при подтверждении пребывания в определенном месте;

– в случае принятия документов на хранение.

И это не полный перечень проводимых нотариальных действий, которые могут провести нотариусы в данной форме.

Так, засвидетельствование верности перевода текста документа с одного языка на другой может оформляться нотариусом двумя способами.

Текст перевода может быть выложен отдельно от текста документа. В таком случае переводится весь текст документа, включая удостоверительную надпись нотариуса. Под текстом перевода совершается удостоверительная надпись на русском языке о засвидетельствовании верности перевода нотариусом по форме № 72. Перевод сделан на отдельном листе, прикрепляется к документу, прошнуровывается и скрепляется подписью нотариуса и его печатью. Применяется изложение текстов документа и перевода на одном листе. В этом случае перевод документа помещается рядом с его оригиналом на одной странице, разделенной вертикальной чертой таким образом, чтобы оригинальный текст располагался с левой стороны, а перевод – с правой. Перевод должен быть сделан со всего текста документа, что переводится, и заканчиваться подписями. Под украинским и иностранным текстами нотариусом совершается одна удостоверительная надпись на украинском (при необходимости – на русском) языке – удостоверение документа по форме.

Одновременно в засвидетельствованной надписи указывается свидетельствование верности сделанного нотариусом перевода.

Возможно одновременное свидетельствование верности копии документа и перевода с него с использованием удостоверительной надписи по форме № 60.

Свидетельствование подлинности подписи переводчика

Нотариус удостоверяет подлинность подписи переводчика на переводе текста документа по правилам, предусмотренным пунктом 6 главы 7 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины. Подпись переводчика на нотариальном документе выполняется им собственноручно в присутствии нотариуса. При засвидетельствовании подлинности подписи переводчика, нотариусу необходимо установить личность переводчика, а также его квалификацию (сертификат, подтверждающий знание соответствующего языка).

В Порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины прямо не указано, каким квалификационным требованиям должен отвечать переводчик, а лишь указано, что переводчик вместе с документом, который устанавливает его личность, должен предоставить документ, подтверждающий его квалификацию.

Квалификация переводчика

При проверке квалификации переводчика целесообразно устанавливать:

1) какое образование имеет лицо;

2) какая специальность указана в дипломе в зависимости от года получения диплома;

3) является ли лицо переводчиком по должности.

В последнем случае желательно получать справку с места трудоустройства о должности переводчика и языке, который он может использовать для перевода.

Нотариус, свидетельствуя подлинность подписи переводчика, не несет ответственности за неправильно сделанный перевод, не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом, и то, что квалификация такого лица проверена.

При одновременном совершении любых нотариальных действий, с одновременным свидетельствованием подлинности подписи переводчика и/или засвидетельствование верности письменного перевода документа нотариусом, считается, что совершаются два нотариальных действия, и каждому из них присваивается отдельный реестровый номер.

Прежде, чем обращаться к нотариусу или осуществлять самостоятельные действия, обратитесь к адвокату (специалисту в области права), который сможет оказать качественную, своевременную и профессиональную юридическую помощь.

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