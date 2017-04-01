Игорь Семкив: пока 16 населённых пунктов остаются без электроэнергии

На сегодняшний день, из 353 населённых пунктов, которые были обесточены в начале снежного шторма, который накрыл Одессу в середине прошлой недели, без электричества остаются только 16 населённых пунктов.

Об этом рассказал сегодня в ходе аппаратного совещания в Одесской ОГА временно исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Игорь Семкив.

Как выяснилось, они находятся на территории двух районов: Раздельнянском и Ивановском. При этом энергетики пообещали, что все населённые пункты будут подключены к электроснабжению не позднее завтрашнего дня.

Губернатор поблагодарил энергетиков за оперативную работу. По его словам, все без исключения ремонтные бригады были задействованы. К сожалению, особенности погоды, в частности, штормовой ветер не позволял ремонтникам сразу же приступить к ликвидации аварий, поскольку по техническим правилам они не могут работать на автовышках во время порывов сильного ветра. Это создаёт реальную опасность для жизни самих рабочих.

Он отметил, что необходимо сделать выводы из той ситуации, в которой оказался регион, поскольку осенью и зимой такие аномальные погодные условия могут повторяться. В частности, необходимо наладить более чёткую координацию между дорожными службами и правоохранительными органами, поскольку были отмечены случаи, когда ряд «несознательных» водителей просто игнорировали запрет на проезд по Киевской трассе и пытались самовольно объехать транспортный затор по встречной полосе. В результате, создали затор и там. Это совершенно не допустимо и должны быть приняты меры к тому, чтобы впредь такая ситуация не повторялась.

В целом же, по его словам, службы регионов справились с последствиями стихий максимальной оперативно, насколько это было возможно.