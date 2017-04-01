Максим Степанов: 2 и 9 мая необходимо обеспечить полный общественный порядок

Областные власти сделают всё возможное, чтобы не допустить обострения ситуации и каких-либо провокаций 2 и 9 мая.

По словам губернатора, «подавляющее большинство людей, за исключением отдельной кучки неадекватных провокаторов и неадекватов, заинтересованы в том, чтобы в эти дни ситуация в Одессе была спокойной».

Также губернатор отметил, что «…в случае каких либо провокаций, полиция должна оперативно и жёстко на это реагировать, поскольку мы не можем допустить, чтобы отдельные группы каких-то провокаторов создавали напряжённость на территории региона».

Он пообещал, что областные власти сделают для этого всё возможное.

«…необходимо обеспечить полный общественный порядок и при праздновании 9 мая, так как это большой праздник, это очень большая победа, которую одержали наши деды. Мы этот праздник отмечаем и нужно сделать всё для того, чтобы мы могли отметить его в спокойной обстановке», — подчеркнул глава региона.