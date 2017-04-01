Руководство города намерено наградить пожарных, которые спасли рынок «Северный»

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания вице-мэр Павел Вугельман.

По его словам, пожар, который произошел накануне на крупнейшем городском рынке, мог распространиться на большую часть территории рынка, и только благодаря оперативности пожарных расчетов этого удалось избежать.

Кроме того, Павел Вугельман принял решение провести широкое обсуждение ситуации на рынке с участием предпринимателей. Организовать эту встречу поручено вице-мэру Олесю Янчуку.

Отметим, что наряду со знаменитым промрынком «7 Километр», рынок «Северный» является одной из наиболее конфликтных торговых площадок города.

По неофициальной информации, правоохранители рассматривают возможность того, что причиной вчерашнего пожара, уничтожившего более полутора сотен торговых павильонов, был намеренный поджог.