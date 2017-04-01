Все городские пляжи будут обеспечены спасательными постами

Об этом доложил в ходе аппаратного совещания в мэрии исполняющий обязанности директора департамента инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, с начала сезона на побережье будут действовать двадцать пять спасательных постов, которые уже организованы. А штат спасателей фактически набран. Он гарантировал, что ни один пляж, не оборудованный спасательным постом, не получит права на начало работы.

Отметим, что к началу сезона сотрудники водолазно-спасательной службы пообещали проверить состояние дна в акватории пляжей, чтобы отдыхающие не травмировались во время купания.

Официально пляжный сезон в Одессе стартует уже 1 мая.