Шоссе на Киев вырулило на финиш

Капитальный ремонт Киевского шоссе, являющегося основным выездом из Одессы на Киевскую трассу, близок к завершению.

Уже выполнены работы по замене дорожного покрытия, установке новых отбойников и водоотводных сооружений. Оборудованы специальные бортовые камни и произведена замена наружного освещения. На всех участках установлена сотня опор светодиодного освещения, полностью выполнены работы по капитальному ремонту перекрестка Киевского шоссе и улиц Михаила Грушевского, Химической и Хуторской.

Продолжаются работы по асфальтированию съездов и примыканий к Киевскому шоссе, проводится установка дорожных знаков. Запланированы работы по переносу остановочного комплекса. После установки дорожных знаков КП «СМЭП» нанесет новую дорожную разметку.