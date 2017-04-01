Какие переремены коснуться Лузановки?

Землеотвод больших участков земли в Лузановке одобрила земельная комиссия при Одесской мэрии вчера, 24 апреля.

На этом территории планируется создать зону отдыха и концертную площадку.

По сообщению главы земельной комиссии Олега Брындака, такого проекта в Одессе еще не было. Построить концертную площадку в Лузановке было решено после провала переговоров с владельцами Зеленого театра.

Впоследствии в Лузановке планируется проводить музыкальные фестивали наподобие тех, что много лет проводят в Юрмале.