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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Какие переремены коснуться Лузановки?

Категория: Новости

Какие переремены коснуться Лузановки?

Землеотвод больших участков земли в Лузановке одобрила земельная комиссия при Одесской мэрии вчера, 24 апреля. 
На этом территории планируется создать зону отдыха и концертную площадку.
По сообщению главы земельной комиссии Олега Брындака, такого проекта в Одессе еще не было. Построить концертную площадку в Лузановке было решено после провала переговоров с владельцами Зеленого театра.
Впоследствии в Лузановке планируется проводить музыкальные фестивали наподобие тех, что много лет проводят в Юрмале.



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