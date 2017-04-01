В марте в Одесской области почти 30 человек умерли от СПИДа

В марте 2017 года в Одесской области зарегистрировано 28 случаев смерти людей с диагнозом СПИД.

Об этом информирует Государственное учреждение «Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины».В марте 2017 года в области официально зарегистрировано 243 новых случая ВИЧ-инфекции. В 126 случаях носителям ВИЧ был поставлен диагноз «СПИД».

Напомним, что в феврале текущего года был зарегистрирован 181 новый случай ВИЧ-инфекции, а диагноз «СПИД» был поставлен 114 носителям ВИЧ.

Всего за три месяца 2017 года в области зарегистрировано 606 новых случая ВИЧ-инфекции. В 349 случаях носителям ВИЧ был поставлен диагноз «СПИД».

От СПИДа за три месяца 2017 года в Одесской области умерло 74 человека.