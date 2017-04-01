Работник фермерского хозяйства зарезал родного брата

В Овидиопольском районе 22-летний работник фермерского хозяйства зарезал своего родного брата.

Как сообщает пресс-служба полиции охраны, на главный пульт централизованного наблюдения поступил вызов с фермерского хозяйства, хозяйка которого сообщила о ссоре двух сотрудников. В результате конфликта один из них нанес второму три удара ножом в область легких и сердца.

Как выяснилось, драка произошла между родными братьями. 22-летнего нападавшего задержали.

Пострадавшего на "скорой" увезли в городскую больницу, где он скончался от ран во время операции.

Сейчас сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Убийце грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.