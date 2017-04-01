Украинские фермеры снижают цены на огурцы по причине невысокого спроса и безоговорочной конкуренции со стороны данной культуры из Польши. Об этом сообщает журнал "Зерно". В данный момент поставки огурцов из Польши — весьма внушительные. Причем, в западных областях Украины крупным оптом польский огурец предлагается по цене 32-35 грн за килограмм.

Сейчас производители готовы везти отгрузки в зависимости от региона по цене от 38 до 45 грн за килограмм, хотя еще в середине апреля текущего года эта культура реализовывалась не ниже 42 грн/кг.

По словам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в связи с торговыми войнами между Россией и Турцией, возможно понижение стоимости огурцов и помидоров, поскольку в Украину хлынули дешевые товары, отчего отечественные тепличники вынуждены снижать стоимость овощей. В 2017 году сезон тепличных помидоров и огурцов открылся в марте. Но и при этом производители, выращивающие овощи в теплицах, не смогли получить высокую цену на свою продукцию, поскольку на рынках появились турецкие овощи по вполне конкурентной цене.

"На данный момент за счет конкурентов стоимость помидоров и огурцов оказалась достаточно взвешенной. В 2016 году цена на тепличную продукцию была значительно выше", — заявил эксперт.

На оптовых рынках Украины сейчас цена огурцов составляет от 57 грн за килограмм, помидоров — 52-60 грн/кг.