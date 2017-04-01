Часть одесских семей в апреле не получили детское пособие по уходу за ребенком до трех лет.

Об этом сообщили мамы в соцсетях.

По их словам, проблемы испытывают те, кто оформил счет на получение пособий в "Ощадбанке". Клиентам других банков пособия перечислили.

Женщинам сообщили в собезе, что произошел сбой банковской системы, и в следующем месяце деньги поступят. Одесситкам рекомендуют жаловаться на правительственную горячую линию "1545" и набраться терпения.

Напомним, размер детского пособия составляет 860 гривен в месяц.