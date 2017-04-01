В Затоке планируют провести внеочередные выборы в поселковый совет

Для снятия социального напряжения и восстановления нормального управления в Затоке, целесообразно провести внеочередные выборы в поселковый совет. Для этого состоялась встреча депутатов совета. По словам губернатора : " Сейчас в Затоке идет активное противостояние несколько групп, которые не воспринимают друг друга. Для решения этого вопроса необходимы перевыборы." Однако решение о досрочных выборах принемает парламент. В Затоке уже не первый год идут судебные споры,о том, кто станет следующим секретарем. В Поселковом совете постоянно происходят силовые противостояния и блокирование, в частности и из-за земельных вопросов, связанных с застройкой части набережной, которая должна была стать самой длиной набережной в Европе.