Одним из главных достижений губернатор считает восстановление управляемости региона.

Как отметил в ходе пресс-конференции губернатор Максим Степанов, «…когда я пришел на должность председателя областной администрации, система управления регионом была фактически уничтожена! Причем это касалось как центрального аппарата, так и ситуации в районах.

По его словам. Достаточно сказать, что в течении трех месяцев у него не было ни одного штатного заместителя, многие департаменты не имели полноценных руководителей, штат сотрудников был далеко не полным. Что же касается районов области, то «…из двадцати шести районов восемнадцать не имели глав райадминистраций!»

Однако по словам Максима Степанова, за 100 дней его руководства ситуация кардинально изменилась.

Так по результатам конкурсов уже назначены три из четырех вице-губернаторов, в двенадцати районах появились полноценные руководители администраций.

Еще в двенадцати руководители уже согласованы и будут назначены в ближайшее время. Исключение пока составляют только два района- Беляевский и Любашовский. Но там, как отметил Максим Степанов, конкурс на замещение должности председателя районной администраций будет проведен буквально на днях.