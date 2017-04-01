Одним из основных упущений прошлого областного руководства было отсутствие нормальной коммуникации с общественностью.

Такое убеждение высказал в ходе общения с журналистами губернатор Максим Степанов. По его словам. «…на момент моего вступления в должность в областной администрации насчитывалось 2476 просроченных обращений граждан!»

Причем, большинство из них касалось вопросов медицинской и социальной помощи.

«Люди, реализуя свое конституционное право, обращались за помощью к областным властям, а их попросту игнорировали!» -рассказал Максим Степанов.

При этом он отчитался, что на данный момент необработанных обращений уже не осталось, а все поступающие обращения регистрируются и обрабатываются в определенные законодательством сроки.

Так же возобновлена работа «телефона доверия» по которому жители области могут оставить устные сообщения.

Кроме того, по его словам, он возобновил практику приемов граждан, как в здании областной администрации, так и в районах входе их посещения.