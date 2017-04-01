Ужасное ДТП на "Киевской трассе"

Пассажирский автобус "Автоюкса" врезался в легковое авто возле села Дачное на "Киевской трассе". От удара машину смяло, а один из пассажиров- 7-летний ребенок погиб на месте. Об этом сообщают очевидцы на Одесском форуме.

В машине ехала семья: родители с двумя детьми. Один ребенок погиб на месте. Остальных членов семьи забрала “скорая”.

От удара кузов машины сильно смяло. Задняя часть автомобиля оторвана. По предварительно информации, “Suzuki Swift” резко затормозил, и сзади в него въехал пассажирский автобус.

В автомобиле находилась семья с двумя детьми. Один из них погиб на месте. Остальных госпитализировали в ближайшую больницу.

Авария произошла на участке “Киевской трассы” у села Дачное на севере Одесской области.