Пойман угонщик авто

К сотрудникам Портофранковского отделения полиции обратилась 30-летняя одесситка, заявив о том, что неизвестный угнал ее автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители, осуществив первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в совершении данного преступления. Выяснилось, что ранее он отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.

Полицейские установили, что злоумышленник, воспользовавшись случаем, похитил у мужа заявительницы один комплект ключей, который использовал при угоне транспортного средства. Угнанное авто задержанный сразу продал, а вырученные средства потратил на погашение долгов.

«Также работниками полиции проводятся мероприятия по изъятию транспортного средства и возвращению его владельцу», - сообщили в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины.



