Количество самоубийств в Одесской области выросло

Самые тревожные сигналы о том, что в стране существуют серьезные политические и экономические проблемы - это возросшее количество суицидов среди населения. В частности, за последние годы выросло количество самоубийств и в Одесской области.

Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной сохранению физического здоровья и душевного благополучия, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи № 5 Татьяна Лысенко и зам. главного врача городского психдиспансера Лариса Гулевич.

По словам последней, только за первый квартал 2017 года выросло количество суицидов в Одесской области по сравнению с прошлым годом. И самое главное, что с жизнью расстаются люди самого цветущего возраста - от 20 до 30 лет. Возросло число самоубийств и среди пожилых одесситов.

В 2016 году свести счеты с жизнью решили на 8% одесситов больше, чем в 2015 году.





