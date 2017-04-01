Одесские социологи победили во Всеукраинской студенческой олимпиаде

ІІ этап Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «Социология» прошёл на базе Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Сикорского». В соревнованиях приняли участие студенты из 58 университетов со всей Украины. В первом туре участники олимпиады выполняли тестовые задания по общей социологии, истории мировой социологии, истории отечественной социологии, современным социологическим теориям, социологии общественного мнения, теории социальной структуры, социологии экономики, социологии политики, социологии массовой коммуникации, методологии, методам и технологиям социологического исследования по определенной оргкомитетом тематике. Во втором туре участникам олимпиады было предложено разработать проект/программу собственного исследования. Студенты Одесской Юракадемии - Заец Елена, Людовик Александра и Дземба Татьяна, которые представили факультет психологии, политологии и социологии, справились со всеми заданиями на отлично и завоевали уверенную победу.

Отметим, что в НУ «ОЮА» регулярно проводятся всевозможные научные конференции, семинары и круглые столы, участвуя в которых студенты получают навыки критического мышления и глубинного осмысления проблем государства и общества. Именно поэтому вполне закономерно, что студенты факультета каждый год занимают призовые места во Всеукраинских студенческих олимпиадах и конкурсах научных работ по профильным дисциплинам.

Кроме того, уже на протяжении несколько лет в НУ «ОЮА» функционирует Лаборатория социологических и политических исследований, созданная по инициативе президента университета, академика Сергея Васильевича Кивалова, благодаря которой студенты имеют возможность получить бесценный профессиональный опыт и первое официальное рабочее место в стенах родного университета.