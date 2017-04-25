Ярмарка вакансий помогает трудоустроиться молодым специалистам

В рамках ежегодного мероприятия «День карьеры» в Национальном университете «Одесская юридическая академия» на базе факультета адвокатуры состоялась ярмарка вакансий, в которой приняли участие около 20 ведущих юридических фирм города. Сотни студентов старших курсов имели возможность пройти собеседование и трудоустроиться по своему профилю.

«Очень хочу найти работу, уверен в своих силах и надеюсь, что работодатели оценят степень нашей подготовки. Сейчас буду проходить собеседование с представителями юридической фирмы, о которой я много слышал и хотел бы там попрактиковаться», - делится своими планами студент четвертого курса факультета адвокатуры Валерий Блохин.

«Это очень продуктивное мероприятия для нас студентов, мы можем подыскать себе отличное место для практики и дальнейшего трудоустройства в ведущих юридических компаниях города. Выпускникам многих вузов сейчас очень непросто найти работу, спасибо нашему руководствую за возможность ежегодно проходить собеседования с представителями юридических фирм в рамках ярмарки вакансий. В прошлом году многие наши студенты уже нашли себе работу благодаря этому мероприятию, в этом году уверен, что повезет и нам», - говорит студент четвертого курса факультета адвокатуры Александр Невмержицкий

Представители юридических компаний высоко оценивают профессиональную подготовку студентов старших курсов факультета адвокатуры Юридической академии.

«Это хорошая возможность для студентов найти работу, потому что очень сложно всегда начинать трудовую деятельность, заканчивая обучение. Есть реальны шанс стать помощником юриста, овладеть новыми навыками и усовершенствовать уже имеющиеся. Это хорошая возможность и для юридических компаний провести собеседования с большим количеством будущих выпускников вузов, с молодыми специалистами и выбрать среди них лучших из лучших. Нашей компании нужны ценные кадры, и я думаю, что мы их тут найдем, так как подготовка студентов в вузе осуществляется на высоком уровне», - говорит юрист компании «ЕВРО-ВЕКТОР» Наталья Шипелик.

По словам декана факультета адвокатуры Национального университета «Одесская Юридическая академия» Николая Стоянова, в прошлом году по итогам ярмарки вакансий, работу получили 50 студентов.

«Основным направлением деятельности нашего вуза является трудоустройство, как наших студентов, так и выпускников. Специально для этого по инициативе Президента вуза Сергея Кивалова на базе НУ «ОЮА» создан Центр стажировок и трудоустройства, который отвечает за стопроцентное трудоустройство. Мы стараемся сделать так, чтобы наши студены и выпускники не теряли времени в поисках работы, поэтому регулярно организовываем различные мероприятия, как например сегодня, чтобы помочь молодому специалисту без опыта работы получить первое место работы», отметил Николай Стоянов.

По словам декана, в рамках работы центра трудоустройства, круглогодично осуществляется взаимодействие с работодателями для того, чтобы студенты могли работать с лучшими одесскими юристами. Сотрудничество с каждым работодателем проходит в индивидуальном порядке, в зависимости от спектра требований юридической компании подыскиваются будущие сотрудники.