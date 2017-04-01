 
Информация к новости
  • Просмотров: 112
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесские полицейские получат новые автомобили уже к началу курортного сезона

Категория: Новости


Одесские полицейские получат новые автомобили уже к началу курортного сезона

Одесские полицейские получат новые автомобили уже к началу курортного сезона.

Об этом сообщил журналистам губернатор Максим Степанов.

По его словам, семьдесят семь автомобилей, приобретенных на средства, выделенные областным советом, будут получены полицейскими региона уже в начале июня.

К этому времени будут подготовлены и их экипажи. Максим Степанов выразил уверенность, что благодаря новым автомобилям удастся повысить эффективность патрулирования и положительно скажется на уровне безопасности в регионе в целом.

Напомним, что по предложению губернатора областной совет еще в феврале выделил на закупку новых патрульных автомобилей 27,3 миллионов гривен.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 