Построить объездную дорогу вокруг Паланки к 1 мая не успевают.

Об этом рассказал журналистам губернатор Максим Степанов.

По его словам, причиной задержки стали долгие согласования на с молдавской стороной, а итак же аномальные погодные условия. Однако в настоящее время строительные работы ведутся круглосуточно и, по мнению главы региона, задержка составит не более десяти дней.

Напомним, что строительство временной объездной дороги вызвано ремонтом моста через Днестр, вследствие чего грузовой поток, идущий по трассе «Одесса-Рени» вынуждено проходит через Затоку, что грозит срывом туристического сезона в этом знаменитом одесском курорте.

Поэтому была достигнута договоренность о предоставлении украинской стороне а аренду до конца года территории площадью 1,2 га в окрестностях молдавского села Паланка. Стоимость аренды составляет сорок одну тысячу гривен.

После окончания реконструкции моста территория должна быть возвращена Молдове «в первозданном виде».