В Белгороде-Днестровском орудует группа мошенников

По словам местной жительницы, мошенники-фальшивомонетчики выбирают своей целью небольшие магазины и киоски, где рассчитываются за приобретенный товар фальшивой купюрой номиналом 500 гривен. Сами мошенники одеты опрятно и сперва не вызывают подозрений. Кроме того, местная жительница добавила, что мошенницу и ее подельника ей удалось записать на видео. Об данном факте уже проинформированы сотрудники полиции.

«В нашем городе орудует группа мошенников, которые заходят в небольшие магазинчики, киоски и т.п и рассчитываются поддельными купюрами номиналом 500 грн нового образца. В субботу 22 апреля около 14 часов ко мне в студию зашла женщина около 35 лет, попросила продукцию и рассчиталась такой купюрой. Она ухожена и хорошо одета, не вызывает никаких подозрений на первый взгляд. У меня стоит видеорегистратор на улице, который зафиксировал эту женщину и ее подельника, ожидающего неподалеку. Видео есть. Я написала заявление в полицию», отметили пострадавшая жительница города.