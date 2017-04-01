Проект восстановления железной дороги в обход Приднестровья затормозили

В 2017-м году восстанавливать железную дорогу между Березино и Бессарабкой (в районе Арциза) точно не будут, а там — посмотрят.

Об этом заявил губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, бюджет проекта составляет 500 миллионов гривен, однако проектная документация для него отсутствует.

«На сегодняшний день не существует нормального проекта этой дороги. А для того чтобы об этом говорить, нужно, как минимум, иметь чёткий экономический проект», — заявил Степанов.

В частности, по его словам, необходимо провести исследование потенциального роста грузопотока в порт Рени, возможных потерь измальского порта, сроков окупаемости проекта и т.п.

О необходимости восстановления железной дороги на участке Березино — Бессарабка (действовашей при СССР, но затем закрытой и частично разобранной на металл) активно заговорили в 2016-м году: в частности, тогдашний губернатор Михаил Саакашвили очень рекламировал этот проект, который, по его словам, позволит не иметь дела с сепаратистами из непризнанного Приднестровья и переправлять грузы в Молдову напрямую.