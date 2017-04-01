Мэр выдал распоряжение "О военном учете призывников и военнообязанных"

Соответствующий документ появился на сайте городского совета. Распоряжение предписывает, что должны делать руководители местных исполнительных органов, главы районов и Департамент оборонной работы. Согласно нему, учет призывников и военнослужащих будет вестись по плану, утвержденному районными администрациями. Те должны будут утвердить его до 10 января, а в течение следующих пяти дней разослать его по военным комиссариатам.

Контроль за взаимодействием райадминистраций с комиссариатами распоряжение возлагает на Департамент оборонной работы. Ведомство будет отсылать в городской совет документы, выданные администрацией и касающейся призывников, а также информировать о ходе мобилизационной кампании городского главу.

Кроме того, руководителей исполнительных органов обязали ежеквартально отчитываться о состоянии мобилизационной готовности.