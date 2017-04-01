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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Еще одно смертельное ДТП на "Киевской трассе"

Категория: Новости

Еще одно смертельное ДТП на "Киевской трассе"

В Одесской области на правом проезде трассы М-05 Киев-Одесса км 355 + 700 (район Троицкого) сегодня днем, 25 апреля, произошло смертельное ДТП с участием машины коммунального предприятия. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Во время ремонта дороги в машину-прикрытие "Камаз" ГП "Одесский облавтодор" на скорости врезался грузовик.

"В результате столкновения сотрудник дорожной службы был травмирован, а водитель тяжеловеса от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

По словам работников ГП "Одесский облавтодор" ремонт по ликвидации ям осуществлялся при наличии всех необходимых дорожных знаков. Правоохранители устанавливаются причины ДТП.



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