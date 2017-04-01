В центре Одессы некоторые улицы станут "односторонними"

С начала мая три улицы в центре Одессы станут с односторонним движением. Самой первой с 3 мая односторонней станет улица Пастера. Но не на все время, а только в рабочие дни с 7:00 до 10:00. Связано это с потребностью увеличить пропускную способность в утренние часы в связи с закрытием проезда по спуску Маринеско из-за строительства трамвайного маршрута Север-Юг. Далее с 8 мая те участки улиц Ришельевской и Жуковского, где было двухстороннее движение станут с односторонним. То есть на этих улицах более не будет никаких кварталов с двухсторонним движением.