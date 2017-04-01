Полиция задержала наркоторговца

На проспекте М.Жукова патрульные задержали молодого человека, у которого нащли 17 бумажных свертков, два полимерных пакета и капсулы с порошкообразным и растительным веществами. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Во время досудебного расследования проведена экспертиза, согласно которой, изъятое является особо опасными психотропными веществами в крупных размерах.

24-летний уроженец Килийского района, незаконно хранил указанные психотропные вещества и собирался их продать.

- Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, рассказывает начальник Киевского отдела полиции в г. Одессе Александр Лазарь. – Обвинительный акт направлен в суд. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.