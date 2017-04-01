 
Информация к новости
  • Просмотров: 35
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Несмногочисленный протест против застройки Ланжерона на сессии горсовета закончился потасовкой

Категория: Новости


Несмногочисленный протест против застройки Ланжерона на сессии горсовета закончился потасовкой

Несмногочисленный протест против застройки Ланжерона на сессии горсовета закончился потасовкой.

Активист «Автомайдана» Виталимй Устисменко и несколько сопровождающших его «лиц» попытались помешать депутатам принять соответствующее решение.

А после того, как депутаты подавляющим большинством голов=сов приняли решение об отчуждении одного здания в районе пляжа,Виталий Устименко начал публично угрожать не только депутатм, но и мэру, котрого он назыыывал на «ты», заявляя буквально-«…Вы доиграетесь И ты доиграешся. Зафиксируй это! Это последнее предупреждение вам! Всем!»

После этого он был выведен сотрудниками муниципальной охраны из зала.

Отметим, что мэр поддержал действия своих продчиненных, отметив, что сотрудники охраны обошлись с Виталием Устиментко еще достаточно  мягко, учитывая его поведение и попытку сорвать сессию. «В европейских городах действия были бы значительно жесче!»- выразил уверенность городской голова.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 