Несмногочисленный протест против застройки Ланжерона на сессии горсовета закончился потасовкой.

Активист «Автомайдана» Виталимй Устисменко и несколько сопровождающших его «лиц» попытались помешать депутатам принять соответствующее решение.

А после того, как депутаты подавляющим большинством голов=сов приняли решение об отчуждении одного здания в районе пляжа,Виталий Устименко начал публично угрожать не только депутатм, но и мэру, котрого он назыыывал на «ты», заявляя буквально-«…Вы доиграетесь И ты доиграешся. Зафиксируй это! Это последнее предупреждение вам! Всем!»

После этого он был выведен сотрудниками муниципальной охраны из зала.

Отметим, что мэр поддержал действия своих продчиненных, отметив, что сотрудники охраны обошлись с Виталием Устиментко еще достаточно мягко, учитывая его поведение и попытку сорвать сессию. «В европейских городах действия были бы значительно жесче!»- выразил уверенность городской голова.