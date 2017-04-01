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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Переименование Михаилом Саакашвили одесских улиц отменено

Категория: Новости


Такое решение абсолютным большинством голосов приняли депутаты городского совета.              Как отметил в своем выступлении депутат горсовета Олег Брындак, «…решение бывшим губернатором Михаилом Саакашвили было принято без какого бы то ни было учета мнения одесситов, и к тому же с нарушением действующего законодательства!»

Кроме того, как позднее рассказала вице-мэр Зинаида Цвиринько, поскольку две попытки провести по поводу переименования общественных слушаний были сорваны, городские власти провели онлайн-голосование, в ходе которого 79% одесситов высказались за то, чтобы переименование улиц проводилось согласно решению городской историко-топонимической комиссии!»

Именно опираясь на мнение большинства одесситов, депутаты сегодня и приняли соответствующее решение!»- сообщила вице-мэр.

Таким образом, части переименованных ранее улицам вернут прежние названия, поскольку они не подпадали под закон о декоммунизациии Михаил Саакашвили в этом вопросе явно вышел за рамки полномочий.

В их числе улицы Бабушкина, Бадаева, Обнорского , Белинского. 25-й Чапаевской дивизии. И что особенно волновало одесситов, проспект Маршала Жукова, поскольку под закон о декоммунизацими не подпадают имена людей, имевших непосредственное отношение к изгнанию фашистов с территории Украины.

Полный впрочем, улица Небесной сотни в Одессе все же будет. Ее имя будет носить бывшая улица Карла Либхнета в Киевском районе . 

Полный список новых названий улиц буде опубликован на сайте города уже завтра.



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