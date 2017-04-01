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  • Дата: Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24

Депутаты горсовета единогласно поддержали инициативу УМП о двукратном повышении материальной помощи ветеранам войны

Категория: Новости


Депутаты горсовета единогласно поддержали инициативу УМП о двукратном повышении материальной помощи ветеранам войны

Депутаты горсовета единогласно поддержали инициативу Украинской морской партии о  двукратном повышении материальной помощи ветеранам войны.

Как отметила в ходе оглашения депутатского запроса представитель фракции «Украинской Морской партии Сергея Кивалова» Светлана Осауленко, «…нынешняя сессия проходит между двумя великими праздниками  -Дня освобождения Одессы и Дня Победы.

Она напомнила, что Одесса стала первым городом-героем, защитники которого 73 дня героически обороняли родной город!»

По ее убеждению, именно благодаря героизму и подвигу наших дедов и прадедов мы смогли родиться в свободной стране!»

«Поэтому теперь наша обязанность сделать все для того, чтобы максимально помочь ветеранам. Ведь их с каждым годом становиться все меньше. А у нас, все меньше времени оказать им заслуженную заботу!» -подчеркнула депутат. Поэтому она призвала коллег принять решение об увеличении стипендии ветеранам войны, защитникам и освободителям Одессы, по меньшей мере, в два раза!

При этом, как особо отметила Светлана Осауленко, эта инициатива фракции Украинской Морской партии была поддержана руководством всех фракций городского совета!

Поэтому неудивительно, что это предложение депутаты городского совета поддержали единогласно.



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