Нардеп Голубов ответил нардепу Залищук:" Не нужно учить нас жить и мы не будем говорить, куда вам идти"

Эмоционального апогея достигла очередная сессия Одесского городского совета сегодня, 26 апреля. Нардеп-одессит Дмитрий Голубов поставил на место соратницу Саакашвили, нардепа Светалану Залищук. Оба народных избранника присутствовали на сессии.

Голубова возмутили поучительные высказывания Залищук в адрес городских депутатов.

«Очень хорошо, что народные депутаты, которые избирались по спискам и не представляют ни один округ, могут приезжать в Одессу и рассказывать нам, как принимать правки, за что нам можно и нельзя голосовать. У нас уже был один член вашей команды – Михаил Саакашвили - не сделал ничего в городе, не построил не одного мангала. Построил только одну будку бракосочетаний», - заявил Голубов.

«Его депутатов выкидывали из Одессы, потому что они обзывали наш город самым грязным. Так вот мы не желаем видеть его депутатов здесь никогда. Мы – одесситы, мы родились в этом городе и знаем сами, что здесь делать хорошо, а чего делать не стоит. Не нужно считать, что мы умалишенные или недостаточно квалифицированные. У нас в городе видны изменения, у нас работает мэр и реально эту работу видно», - добавил нардеп Голубов.