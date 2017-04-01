Развитие украинско-турецких отношений

В Одесскую Юракадемию с лекциями из Турции приехал известный профессор Доган Сояслан. Ведущий специалист университета Чанкая из города Анкары специализируется в области уголовного права.

Мне было очень приятно посетить Одесскую Юракадемию. Я всегда мечтал побывать в Украине, а особенно в Одессе. Меня очень радует перспектива сотрудничества с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». Мне бы хотелось, чтобы Турция и Украина всегда сотрудничали — отмечает профессор университета Чанкаям Доган Сояслан.

На протяжении недели студентов ожидают интересные лекции на тему арестов и задержаний, криминологии и турецкого права. Также почетный гость отправится Киев в институт интеллектуальной собственности и права Одесской Юракадемии.

Для факультета адвокатуры будет вводная лекция о Турецком праве. Мы познакомимся с историей, что сделал Кемаль Ататюрк для Турции. Будут лекции по криминологии и уголовному процессуальному праву, а также на тему преступлений, связанных с наркотиками и превентивные меры. Как производится арест, задержание, основные понятия уголовно-процессуального права и криминологии — говорит Доган Сояслан.

Визиты международных экспертов, опытных профессоров из стран Европы и США в Одесскую Юракадемию носят регулярный характер. Для более эффективной подготовки специалистов в вузе есть возможность обучаться на разных языках по желанию: английском, немецком и французском.

Сегодня наш вуз посетил человек, который создает международное публичное право Турции. Традиционно ученые такого высокого уровня приезжают к нам каждую неделю. Потому что университет благодаря поддержке нашего Президента вуза Сергея Васильевича Кивалова имеет большой авторитет на международной арене и тесно сотрудничает с ведущими вузами США и Европы. Вуз является членом Европейской ассоциации университетов и Европейской организации публичного права. В рамках официального визита в НУ «ОЮА» профессор Доган Сояслан поделится основными идеями относительно процессов демократизации и вхождения в Европу Украины, и это здорово, потому что это хороший опыт для наших студентов — отметил проректор по международным связям Одесской Юракадемии Вячеслав Туляков.

Турецкому профессору провели подробную экскурсию по университету. Особенно Догана Сояслана поразил музей редкой книги, музей оружия, а также пневматический и боевой тир.

Сотрудничество Одесской Юракадемии и турецких университетов в будущем будем становится еще плодотворнее. Это осенью одесских студентов ожидает обучении в университете Анадолу в городе Эсхишахер в рамках программы Эрасмус плюс.