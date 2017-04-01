Депутаты областного совета посадили Центр обслуживания граждан, открытый Михаилом Саакашвили, на «голодный паек»

Депутаты обласного совета посадили Центр обслуживания граждан, откытый Михаилосм Саакашвили, на «голодный паек».

Депутаты областного совета отменили финансирование открытого Михаилом Саакашвили Центра административных услуг на проспекте Шевченко.

Вместо этого деньги будут направлены на повышение зарплат сотрудникам аппарата. Как отметила руководитель профильной комиссии областного совета Евгения Абрамова, этого требует решение Кабмина об увеличении минимальных зарплат.

К тому же, по ее словам, ни один такой центр не требует бюджетного финансирования. «Поэтому вообще непонятно, как эта статья расходов появилась в областном бюджете!»

Отметим, что руководитель департамента финансов областной администрации Марина Зинченко попыталась отстоять сохранение финансирования центра админуслуг хотя бы временно, но большинство депутатов ее не поддержали.