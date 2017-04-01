Депутаты городского совета почтили минутой молчания память жертв Чернобыльской трагедии

Как отметил на сессии горсовета мэр Геннадий Труханов, сегодня отмечается 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей ядерной катастрофой современности.

По словам, мэра, «…десятки тысяч людей тогда боролись с последствиями катастрофы, не щадя ни здоровья, ни самой жизни. Во многом, именно благодаря их героическим усилиям, последствия оказались не столь трагическими, какими могли бы быть!»

Геннадий Труханов отметил, что городской совет наряду с другими категориями заслуженных ветеранов оказывает регулярную финансовую помощь ликвидаторам чернобыльской катастрофы.

Каждый из тех, которые проживают в Одессе получают ежемесячно 2 тысячи гривен .Финансовую помощь получают так же семьи тех из них, кого уже нет в живых.