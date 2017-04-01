Дзюдоисты и самбисты соревновались в областной универсиаде

Чтобы завершить схватку досрочно и стать чемпионом – для спортсмена важны и качественная подготовка и правильный подход и поддержка наставника. На тренировке у заслуженного тренера Украины по дзюдо Иван Чертова – все по сценарию. Он как режиссер выставляет подопечных, татами у него как съемочная площадка, а главные Оскары – победы его спортсменов. Команда Одесской Юракадемии уже в 18-й раз доказывает свой класс на уровне областной Универсиады.

«Техническая подготовка была на высоком уровне. Достаточно сказать, что с 8 категорий в 6 были финалисты Центра единоборств Одесской юридической академии «Олимпийская надежда» и все они блестяще выступили в этих соревнованиях. И это не случайность, а вполне логичная закономерность. Ведь при поддержке Президента Юракадемии Сергея Кивалова при вузе построена мощная спортивная база и созданы все условия для того, чтобы у наших спортсменов была возможность качественно готовиться к чемпионатам различного уровня от областного до международного. А для победы"

– это играет, пожалуй, самую главную роль», - говорит заслуженный тренер Украины по дзюдо Иван Чертов.

Более десятка медалей – лучший плод работы и тренера и самих борцов. Среди мужчин юристы стали первыми в дзюдо и самбо. Среди девушек в дзюдо выиграли бронзу и золото по самбо.