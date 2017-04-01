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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе одним сквером станет больше.

Категория: Новости


В Одессе одним сквером станет больше.

Депутаты одесского горсовета согласились включить в перечень парков и скверов зеленую зону в Уютном переулке.

На правах сквера. Его площадь – всего около 0,25 гектара. Однако, по словам представителей депутатского корпуса, эта зеленая зона очень популярна среди проживающих по-соседству горожан.

И, к тому же, имеет историческую ценность. Поскольку, как выяснилось,  была создана еще в начале прошлого века.

Отметим, что, по словам городского головы Геннадия Труханова, городские власти очень бережно относятся к зеленым легким Одессы. И за последние два года площадь зеленых зон не сократилась ни на метр.



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