Одесский областной бюджет за год может «потяжелеть» более, чем на миллиард гривен.

Этой новостью поделилась сегодня с депутатами областного совета директор департамента финансов Марина Зинченко. По ее словам, до конца года за счет таможенных поступлений в бюджет поступит дополнительно 1,14 миллиардов гривен.

Как отметила чиновник, средства пойдут, в основном, на дорожно-ремонтные работы. В первую очередь- на трассе «Одесса-Киев», а так же дорогах в Овидиопольском и Балтском районах.

На эти цели уже поступило около 400 тысяч гривен.

А вот профтехобразованию области не так повезло.

По данным управления финансов, в течение года на развитие отрасли выделена государственная дотация в размере 300 тысяч гривен. Что составляет лишь около 1% от общих затрат на систему профтехобразования, которые вынуждены нести местные бюджеты региона.

Напомним, что народный депутат Украины Сергей Кивалов неоднократно выступал за сохранение государственного финансирования профтехобразования в Украине