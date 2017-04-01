Польские националисты демонтировали надгробный памятник воинам УПА

Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами.

Акция, которая проходила с согласия войта Стубно и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше (ОУП), которое приняло заявление по этому поводу, передает Укринформ.

«26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве - разборка остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти было разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция осуществлена «группой активистов», в которой участие принял войт гмины Стубно (районная власть), а патронат взяла на себя политическая партия "Национальное движение», - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что организаторы провокации не скрывают, что их целью является препятствование мероприятиям 70-й годовщины акции «Висла», то есть депортации 140 тыс. украинцев из родных земель юго-восточной Польши на север и запад.

В Объединении напомнили, что безнаказанность и отсутствие реакции польского государства на действия «неизвестных злоумышленников» на протяжении 2015-2016 годов только поощряют злоумышленников в Польше и Украине к таким провокациям.